Анна Акопян и основатель компании “Anna Kara loans” Анна Кара обсудили вопросы сотрудничества

11 декабря супруга исполняющего обязанности премьер-министра Армении Анна Акопян приняла американскую предпринимательницу армянского происхождения мецената, основателя благотворительного фонда “Anna Kara loans” Анну Кару (Карапетян). Как сообщает «Арменпресс», в ходе встречи Анна Кара представила деятельность благотворительного фонда “Anna Kara loans”.

Вот уже 9 лет фонд помогает выпускникам детского дома Ванадзора – в овпросам их жилья, приобретения специальности и в вопросе трудоустройства.

“Бархатная революция меня очень воодушевила, и я намерена расширить круг проводимых в Армении благотворительных программ, вместе со своими друзьями сделать инвестиции, построить специальный центр, который станет пристанищем для выпускников детского дома. В этом доме они получат навыки, востребованные специальности и мы поможем им получить работу”, - сказал аво время встречи Анна Кара, добавив, что как она, так и ее бизнес-партнеры и многие американцы армянского происхождения намерены поддержать и тесно сотрудничать с фондом “Мой шаг”.

Анна Акопян уверила, что она и фонд готовы поддержать и предоставить необходимую помощь в вопросе строительства дома выпускников детского дома.

“Очень важно, чтобы вопросу было дано комплексное решение, и в настоящее время фонд работает в этом направлении и готов сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами”, - сказала Анна Акопян.