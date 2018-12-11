Австралия признала Иерусалим столицей Израиля

Правительство Австралии приняло решение о признании Иерусалима столицей Израиля. Как передает Арменпресс, об этом сообщило интернет-издание NEWSru Israel со ссылкой на австралийские СМИ.

При этом Канберра не будет переносить свое посольство в Иерусалим, а откроет там консульство.

На текущий момент в Иерусалиме действуют посольства СШАи Гватемалы. Парагвай, перенесший посольство в Иерусалим, спустя несколько месяцев вернул его в Тель-Авив. В ноябре в Иерусалиме открылся Чешский дом, однако пока Чехия не намерена идти вразрез с политикой Евросоюза и переносить посольство.

О намерении перенести посольство в Иерусалим объявил также новый президент Бразилии Жаир Болсонару.