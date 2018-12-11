В суде рассматривается вопрос продления на два месяца меры пресечения в виде ареста в отношении Манвела Григоряна Save

В суде общей юрисдикции “Кентрон” города Еревана, по ходатайству следственного органа, рассматривается вопрос продления на два месяца меры пресечения в виде ареста в отношении Манвела Григоряна. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщила начальник отдела связи с общественностью Генеральной прокуратуры Аревик Григорян. Заседане проходит за закрытыми дверями.

Манвелу Григоряну выдвинуто обвинение по 2-й части статьи 235 Уголовного кодекса Армении – незаконное приобретение оружия и его хранение по предварительному соглашению с другими людьми, а также по пункту 1 3-й части статьи 179 Уголовного кодекса Армении - по предварительному соглашению с группой людей, хищение чужого имущества в особо крупных размерах.

16-го июня Манвел Григорян был задержан, 19-го июня голосованием депутатов национального собрания он был лишен депутатской неприкосновенности и решением суда арестован.

Во время нахождения под арестом адвокаты депутата неоднократно поднимали вопрос состояния его здоровья, отмечая, что жизнь их подзащитного под угрозой.



Карен Хачатрян