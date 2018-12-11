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Йоханнес Хан поздравил Никола Пашиняна в связи с победой на парламентских выборах Армении


Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с победой на состоявшихся в Армебнии внеочередных парламентских выборах. Как сообщает «Арменпресс», об этом Йоханнес Хан написал на своей страничке в “Твиттере”.

“Поздравляю Никола Пашиняна в связи с победой а парламентских выборах. Надеемся продолжить продуктивное сотрудничество, реализовав  соглащение Армения-Европейский союз, во имя граждан Армении. Теперь быстрое формирование правительства будет иметь решающее значение для сохранения положительного импульса для дальнейших реформ”, - написал Хан.


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