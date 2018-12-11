18-летней девушке предъявлено обвинение в нанесении ножевого ранения 17-летнему юноше

В рамках уголовного дела по факту нанесения ножевого ранения 17-летнему юноше, расследуемого в СК Армении, обвинение предъявлено 18-летней девушке. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел вечером 3 декабря в тоннеле, ведущем в Разданское ущелье. В ходе следствия выяснилось, что в указанный день девушка, находившаяся в компании семерых лиц, поспорила с потерпевшим, который был с тремя друзьями. В ходе потасовки девушка ударила складным ножом юношу, нанеся серьезный ущерб его здоровью. Девушке предъявлено обвинение по ч.1 статьи 112 УК. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.-