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Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты


МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:30 11-го декабря  на территории Армении дороги, в основном, проходимы. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, перевал Варденяц. На перевале Варденяц – местами гололед, перевал труднопроходим для тяжелого транспорта.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 10-е декабря  дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. По сведениям отделения МЧС РФ Северной Осетии, на КПП в Ларсе скопилось некоторое количество грузовых автомобилей.


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