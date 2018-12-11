Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты

МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:30 11-го декабря на территории Армении дороги, в основном, проходимы. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, перевал Варденяц. На перевале Варденяц – местами гололед, перевал труднопроходим для тяжелого транспорта.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 10-е декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. По сведениям отделения МЧС РФ Северной Осетии, на КПП в Ларсе скопилось некоторое количество грузовых автомобилей.