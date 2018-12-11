Президент Армении принял посла Казахстана в Армении

Президент Армении Армен Саркисян принял посла Казахстана в Армении Тимура Уразаева. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Стороны обсудили повестку дня армяно-казахских отношений, в частности, по вопросу углубления сотрудничества в гуманитарной области.

Президент Армении Армен Саркисян поздравил посла и, в его лице, народ Казахстана с грядущим праздником – Днем независимости Казахстана.