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Президент Армении принял посла Казахстана в Армении


Президент Армении Армен Саркисян принял посла Казахстана в Армении Тимура Уразаева. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Стороны обсудили повестку дня армяно-казахских отношений, в частности, по вопросу углубления сотрудничества в гуманитарной области.

Президент Армении Армен Саркисян поздравил посла и, в его лице,  народ Казахстана с грядущим праздником – Днем независимости Казахстана.


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