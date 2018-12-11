Пожар в Степанаване: одна из 3 жертв – 12-летний подросток

В городе Степанаван Лорийской области пожар стал причиной гибели троих человек. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Согласно сообщению, 11 декабря в 06:33 в службу "911" поступил звонок о том, что в одном из домов района Ашотаберд города Степанаван в Лорийской области произошел пожар.

На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда спасательной службы МЧС. Выяснилось, что пожар вспыхнул в одном из двухэтажных деревянных домов в районе Ашотаберд.

Спасатели вынесли из квартиры тела В.А. (1982 года рождения) и А. Б. (1959 года рождения). К тому же двое людей - Д. А. (1992 года рождения) и Г. Г. (2006 года рождения) были доставлены в медцентр города Степанаван, где двенадцатилетний ребенок умер от полученных травм.

Пожар был локализован в 07:15 и потушен в 07:25.

Ани Даниэлян