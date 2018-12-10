Сергей Лавров и Тигран Саркисян обменялись мнениями по международной повестке деятельности ЕАЭС
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 10 декабря принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе беседы основное внимание было уделено подведению итогов российского председательства в 2018 году в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной повестке деятельности ЕАЭС.
Участники встречи с удовлетворением отметили поступательное развитие Союза, повышение его авторитета на международной арене и растущую заинтересованность зарубежных партнеров в налаживании сотрудничества с ЕАЭС.