За минувшие трое суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 218 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 7 и 10 декабря сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 218 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 135 случаев нарушения избирательного права, 20 случаев причинения телесных повреждений, 12 случаев мошенничества, 10 случев кражи личного имущества, 9 случаев побоев, 4 случая присвоения или растраты, 3 случая обнаружения наркотиков, по 2 случая угрозы убийством, квартирной кражи, умышленного уничтожения имущества, незаконной вырубки деревьев, воспрепятствования осуществлению избирательных прав, работе избирательных комиссий или осуществлению полномочий лиц, учствующих в выборах, дачи взятки избирателям, получения взятки, нарушения запрета на занятия благотворительностью во время выборов или воспрепятствования свободному волеизъявлению избирателей, по 1 случаю грабежа, похищения человека, уклонения от уплаты налогов, фальшивомонетничества, злоупотребления должностными полномочиями, применения насилия в отношении представителя власти, самосожжения и обнаружения холодного оружия.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 10 случаев кражи личного имущества, по 1 случаю умышленного уничтожения имущества и квартирной кражи, зарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов, задержаны 6 лиц, находящихся в розыске, еще семеро явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 2 лиц, пропавих без вести.

За минувшие трое суток в республике было зарегистрировано 35 ДТП: 1 человек погиб, 42 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.