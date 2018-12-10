Армения состоит в ОДКБ и не стремится в НАТО: Пашинян

Армения состоит в ОДКБ и не стремится в НАТО, но будет поддерживать отношения с альянсом. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"У нас есть отношения с НАТО, они связаны с миротворческими миссиями, в том числе в Косово, в Афганистане, и мы продолжим это сотрудничество. Но мы не стремимся в НАТО", - сказал он.

"Мы являемся членами ОДКБ", - напомнил и. о. главы кабмина.

Армения поддерживает партнерские отношения и с Россией, и с Евросоюзом, но не будет под чьим-то влиянием, добавил Пашинян.

"Мы партнеры и с РФ, и с ЕС, и не находимся под чьим-то влиянием", - сказал он, отвечая на вопрос о внешнеполитических приоритетах страны после выборов в Национальное Собрание.