Ученые предупредили о грозящей Тегерану катастрофе

Группа ученых из Немецкого геологического исследовательского центра в Потсдаме предупредила, что Тегеран в скором времени может столкнуться с серьезными инфраструктурными проблемами. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Science Alert.

Проблема заключается в том, что из-за истощения подземных вод некоторые районы города опускаются на 25 сантиметров ежегодно. Такое проседание почвы грозит разрушением стен и подземной коммуникационной системы.

К такому вывод ученые пришли, изучив спутниковые данные об оседании почвы в регионе в период с 2003 по 2017 год. Даже в наиболее стабильных районах иранской столицы этот процесс протекает со скоростью пять сантиметров в год.

Издание также приводит комментарий Роберто Томаса из Университета Аликанте в Испании, по словам которого темпы проседания почвы в Тегеране – самые высокие в мире.

Всего за период с 1984 по 2011 год уровень подземных вод в Тегеране снизился приблизительно на 12 метров.