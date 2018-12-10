Пусть Бог сохранит и укрепит нашу Родину: Арам I направил письмо президенту Армении

Католикос Великого Дома Киликийского, Его Святейшество Арам I направил письмо президенту Армении Армену Саркисяну, приветствуя выборы нового Национального Собрания.

Как сообщает Арменпресс, Его Святейшество Арам I назвал 9 декабря знаменательным днем для Армении. «Наш народ выразил свою коллективную волю, избрав новое Национальное Собрание во имя свободной, демократической и могущественной Армении. Воля народа также является справедливым ожиданием того, что у него будет родина, где справедливость, экономическое развитие, повышение уровня жизни людей, обеспечение плюрализма, укрепление верховенства закона будут прозрачными процессами.

На внешнем фронте укрепление независимости Арцаха, требование нашего народа о признании и возмещении Геноцида армян, а также расширение круга наших друзей и партнеров из Востока и Запада должны уверенно занять приоритетное место в повестке дня дипломатических отношениях Армении», - говорится в письме.

Католикос Арам I отметил, что диаспора как часть армянского мира, помимо роли мецената и инвестора, должна также участвовать в обсуждении общеармянской повестки и процессов принятия решений.

«Мы верим, что сможем направить Армению к дальнейшему укреплению с помощью таких работ и программ, а также к активному участию нашего народа с его здоровой экономикой, сильной армией и государственными структурами. Сердечно поздравляю наш дорогой народ. Пусть Бог сохранит и укрепит нашу Родину», - говорится в письме.