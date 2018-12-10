Ученые выяснили, что компьютерные игры и интернет замедляют развитие мозга ребенка

Головной мозг детей, проводящих многие часы перед экраном компьютера за играми и в интернете, замедляется в своем развитии. Как передает Арменпресс, к такому выводу пришли специалисты Национальных институтов здравоохранения США (NIH), завершившие многолетнее исследование, о результатах которого сообщил американский телевизионный канал CBS.

Уже первые результаты работы ученых, изучавших функциональное состояние головного мозга детей с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), показали, что у подопечных, длительное время проводящих перед экранами смартфонов, мониторов, перед компьютерами, позволяющими участвовать в самых технически "продвинутых" играх, наблюдаются изменения в структуре тканей мозга.

Как считает один из руководителей проекта, доктор Гайа Доулинг, данные МРТ обследуемых детей свидетельствуют об истончении коры головного мозга, самого чувствительного образования, реагирующего на поступающие извне сигналы и отвечающего за интеллектуальное развитие человека.