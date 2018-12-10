Вашадзе: Перед вами стоит будущее правительство Грузии

Что мы собираемся предпринять 16 декабря, увидите 16 декабря, - об этом заявил журналистам один из лидеров объединенной оппозиции Георгий Вашадзе.



По словам Вашадзе, их сила обязательно придет к власти, и это просто вопрос времени,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



«У нас очень сильные и фантастические планы. Нас поддерживает активная часть населения Грузии, которая, несмотря на давления и угрозы, сделала этот выбор. Этот выбор явился основанием для того, чтобы мы начали готовиться к приходу к власти. То, когда это случится, просто вопрос времени. Перед вами стоит будущее правительство Грузии. А что мы собираемся предпринять 16 декабря, увидите 16 декабря. Планы у нас весьма последовательные, чтобы эта борьба привела к победе», - заявил Вашадзе.