ООН утвердила соглашение о миграции

Межправительственная конференция ООН утвердила Глобальный пакт безопасной, упорядоченной и легальной миграции в понедельник в марокканском городе Марракеш при участии делегаций разного уровня из более чем 150 государств, передает корреспондент РИА Новости.

"Я не вижу возражений, документ утвержден", - заявил глава МИД Марокко Насер Бурита, который председательствует на конференции,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Документ, текст которого был выработан в ходе шестимесячного обсуждения практически всеми государствами-членами ООН, не является юридически обязывающим, а лишь открывает возможность к глобальному сотрудничеству в этой сфере. Как ожидается, Пакт будет утвержден на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря.

Согласно тексту Пакта, речь идет о «о механизме сотрудничества в сфере миграции во всех ее аспектах» между государствами, отправляющими и принимающими мигрантов.

По данным ООН, сегодня в мире насчитывается 68 миллионов вынужденно перемещённых лиц, среди которых 25 миллионов беженцев, три миллиона искателей статуса беженцев и 40 миллионов внутренне перемещённых лиц.