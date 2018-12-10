СМИ: Япония запретила китайским компаниям Huawei и ZTE участвовать в госзакупках

Правительство Японии приняло решение запретить китайским компаниям Huawei и ZTE получать государственные контракты и участвовать в госзакупках на территории Японии. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

По его сведениям, соответствующие меры приняты по итогам заседания, посвященного кибербезопасности.

"Для нас крайне важно не покупать оборудование, которое несет в себе вредоносные функции и может применяться для кражи информации, ее уничтожения и нарушения работы информационных систем", - сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Летом этого года США также приняли решение ввести запрет на закупку и применение американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования ZTE и Huawei. Власти США неоднократно утверждали, что они сотрудничают со спецслужбами КНР.