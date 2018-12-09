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ЦИК представил избирательные расходы политических сил


Во время предвыборной кампании внеочередных выборов НС наибольшую сумму потратил блок “Мой шаг”, наименьшую - партия “Национальный прогресс”. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии заявил представитель ЦИК Тигран Бабикян.

«Все политические силы, участвующие в выборах, открыли свои фонды в ЦБ и представили справки. Центробанк размещает их на сайте каждые три дня», - сказал Бабикян.

По состоянию на 8 декабря расходы предвыборных кампаний политических партий и партийных блоков выглядит следующим образом:

  1. Республиканская партия Армении - 128 миллионов 7 тысяч 200 драмов, потрачено 127 миллионов 342 тысячи 492 драмов,
  2. Социал-демократическая партия "Решение гражданина" - 6 миллионов 115 тысяч 480 драмов, потрачено 6 миллионов 115 тысяч 480 драмов,
  3. Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн” (АРФД) - 47 миллионов 87 тысяч драмов, потрачено 47 миллионов 86 тысяч 922 драмов,
  4. Партийный блок "Мой шаг" - 273 миллиона 176 тысяч 551 драм, потрачено 268 миллионов 590 тысяч 708 драмов,
  5. Партия “Светлая Армения” - 52 миллионов 943 тысяч 555 драмов, потрачено 51 миллион 105 тысяч 391 драмов,
  6. Партия “Христианское Возрождение” - 2 миллиона 985 тысяч драмов, потрачено 2 миллиона 984 тысячи 700 драмов,
  7. Партия “Национальный прогресс” - 490 тысяч фрамов, потрачено 489 тысяч 400 драмов,
  8. Партия “Мы” - 31 миллион 461 тысяч 150 драмов, потрачено 31 миллион 459 тысяч 837 драмов.
  9. Партия “Оринац еркир” - 18 миллионов 248 тысяч драмов, потрачено 18 миллионов 246 тысяч 932 драмов,
  10. Всеармянская партия "Сасна црер" - 14 миллионов 315 тысяч 800 драмов, потрачено 14 миллионов 315 тысяч 258 драмов
  11. Партия “Процветающая Армения” - 104 миллиона 392 тысячи 269 драмов, потрачено 102 миллиона 671 тысячу 425 драмов.

ЦИК не зафиксировал никаких нарушений в справках партий, союзов и альянсов.




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