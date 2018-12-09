ЦИК представил избирательные расходы политических сил

Во время предвыборной кампании внеочередных выборов НС наибольшую сумму потратил блок “Мой шаг”, наименьшую - партия “Национальный прогресс”. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии заявил представитель ЦИК Тигран Бабикян.

«Все политические силы, участвующие в выборах, открыли свои фонды в ЦБ и представили справки. Центробанк размещает их на сайте каждые три дня», - сказал Бабикян.

По состоянию на 8 декабря расходы предвыборных кампаний политических партий и партийных блоков выглядит следующим образом:

Республиканская партия Армении - 128 миллионов 7 тысяч 200 драмов, потрачено 127 миллионов 342 тысячи 492 драмов, Социал-демократическая партия "Решение гражданина" - 6 миллионов 115 тысяч 480 драмов, потрачено 6 миллионов 115 тысяч 480 драмов, Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн” (АРФД) - 47 миллионов 87 тысяч драмов, потрачено 47 миллионов 86 тысяч 922 драмов, Партийный блок "Мой шаг" - 273 миллиона 176 тысяч 551 драм, потрачено 268 миллионов 590 тысяч 708 драмов, Партия “Светлая Армения” - 52 миллионов 943 тысяч 555 драмов, потрачено 51 миллион 105 тысяч 391 драмов, Партия “Христианское Возрождение” - 2 миллиона 985 тысяч драмов, потрачено 2 миллиона 984 тысячи 700 драмов, Партия “Национальный прогресс” - 490 тысяч фрамов, потрачено 489 тысяч 400 драмов, Партия “Мы” - 31 миллион 461 тысяч 150 драмов, потрачено 31 миллион 459 тысяч 837 драмов. Партия “Оринац еркир” - 18 миллионов 248 тысяч драмов, потрачено 18 миллионов 246 тысяч 932 драмов, Всеармянская партия "Сасна црер" - 14 миллионов 315 тысяч 800 драмов, потрачено 14 миллионов 315 тысяч 258 драмов Партия “Процветающая Армения” - 104 миллиона 392 тысячи 269 драмов, потрачено 102 миллиона 671 тысячу 425 драмов.

ЦИК не зафиксировал никаких нарушений в справках партий, союзов и альянсов.