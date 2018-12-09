Племянник Сержа Саргсяна помещен в камеру предварительного заключения и дожидается решения суда о выдаче на родину

Чешская полиция представила подробности о задержании в Праге племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Нарека Саргсяна. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в воскресенье представитель правоохранительных органов республики Ян Данек.

"Задержание 37-летнего Нарека Саргсяна спецназом полиции было проведено в четверг в квартире одного из домов пятого района Праги", - сказал он.

Полицейская операция была проведена на основании выданного Арменией международного ордера на арест. Он помещен в камеру предварительного заключения и дожидается решения суда о выдаче на родину.

Армения выдала международный ордер на арест Нарека Саргсяна в июле текущего года. Он обвиняется в торговле наркотиками, а также незаконном хранении оружия и взрывчатки.