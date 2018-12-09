Вещатели соблюдали положения закона об освещении выборов

Комиссия по телевидению и радио Армении в этом году мониторила 39 телерадиокомпаний, которые подали заявку на освещение досрочных парламентских выборов 9 декабря. Как передает Арменпресс, об этом в ЦИК заявил исполняющий обязанности председателя комиссии Тигран Акопян.

Он сказал, что по состоянию на 18:00, 8 декабря, никаких нарушений не было зафиксировано.

«За этот период не было жалоб со стороны международных организаций, а также 11 политических сил», - сказал он, добавив, что все вещатели придерживаются положений методологии как Избирательного кодекса, так и закона о радио и телевидении.

По словам Тиграна Акопяна, журналисты во время этих выборов совершали поездки с кандидатами, и на этот раз, по результатам мониторинга, журналисты были в курсе этой темы. «Мы опубликуем окончательные результаты мониторинга 13 декабря. Доклад покажет полную картину и будет включать наше заключение», - сказал он.

Досрочные парламентские выборы начались в Армении 9 декабря. Все избирательные участки открылись в 08:00. Голосование закончится в 20:00.

В выборах участвуют 11 политических сил - 9 партий и 2 партийных блока. Общее количество избирателей, имеющих право голоса, составляет 2 миллиона 573 тысячи 779 человек.