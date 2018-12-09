Для освещения хода внеочередных выборов в НС Армении аккредитовано более 80 представителей иностранных СМИ

Для освещения хода внеочередных выборов в Национальное собрание Армении аккредитованооколо 40 иностранных СМИ.

Как передает Арменпресс, об этом в Facebook написала пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.

Она отметила также, что из этих СМИ аккредитовано более 80 представителей.

За места в парламенте борются 11 политических сил: 2 блока и 9 партий. Это блок и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна«Мой шаг», правившая до мая этого года Республиканская партия Армении, партии «Процветающая Армения», «Светлая Армения», «Саснацрер», АРФ Дашнакцутюн, «Оринацеркир», «Решение гражданина», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение» и блок «Мы».

Для прохождения в парламент политическим партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а блокам – 7%. Если необходимый барьер преодолеют только две политические силы, то занявший третье место электоральный конкурент вне зависимости от результата также получит мандаты, поскольку Конституция гарантирует присутствие в представительном органе минимум трех партий или блоков.