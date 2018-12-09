На данный момент внеочередные выборы в Национальное Собрание Армении идут в нормальном русле: ЦИК Армении

По состоянию на 8:00 по местному времени были открыты все избирательные участки, все комиссии начали работать в установленннное время. Как передает «Арменпресс», данные об этом представил сегодня в Центральной избирательной комиссии Армении (ЦИК РА) председатель ЦИК Тигран Мукучян, представляя основные сведения о ходе внеочередных выборов. На сегодняшний день общее число избирателей на внеочередных выборах в Национальное Собрание Армении составляет 2, 592 486 человек.

«465 граждан посредством электронного голосования в период с 30 ноября по 2 декабря уже выполнили свой гражданский долг. Результаты электронного голосования будут подытожены сегодня после завершения голосования в 20:00 по ереванскому времени», – отметил он.

Т. Мукучян напомнил, что в выборах участвуют 11 политических сил – 2 блока и 9 партий: общее число кандидатов – 1444, 12 из которых являются представителями национальных меньшинств.

«Сформировано 2010 избирательных участка, 12 из которых в УИУ, которые согласно требованиям закона откроются сегодня, однако чуть позже», – отметил он.

Что касается технического оснащения, Т. Мукучян отметил, что участковым избирательным комиссиям было предоставлено 4000 технических средства.

«По состоянию на 8:00 по местному времени были задействованы все технические средства, все специалисты явились в избирательные комиссии. На данный момент осуществляется сбор информации касательно работы устройств. В случае с 5 техническими средствами возникли проблемы», – отметил он.

Председатель ЦИК РА добавил, что на данный момент голосование проходят в обычном режиме.

На внеочередных парламентских выборах в Армении стартовало голосование. Как передает «Арменпресс», по положению на 08:00 9-го декабря открылись все 2010 избирательных участков в 13 избирательных округах.

Глосование завершится в 20:00, после чего начнется подсчет голосов.

За места в парламенте борются 11 политических сил: 2 блока и 9 партий. Это блок «Мой шаг» и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, правившая до мая этого года Республиканская партия Армении, партии «Процветающая Армения», «Светлая Армения», «Сасна црер», АРФ Дашнакцутюн, «Оринац еркир», «Решение гражданина», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение» и блок «Мы». Для прохождения в парламент политическим партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а блокам – 7%. Если необходимый барьер преодолеют только две политические силы, то занявший третье место электоральный конкурент вне зависимости от результата также получит мандаты, поскольку Конституция гарантирует присутствие в представительном органе минимум трех партий или блоков.

Парламент избирается сроком на 5 лет. В Национальное Собрание будет избран минимум 101 депутат, еще 4 места по специальной квоте выделены представителям четырех крупных национальных меньшинств – езидам, русским, ассирийцам и курдам. Если какая-то сила получит 2/3 депутатских мандатов, то число депутатов будет увеличиваться, пока оппозиция не станет располагать 1/3 кресел. В стране давно нет минимального порога явки избирателей на парламентских выборах, то есть они будут объявлены состоявшимися при любой активности.

По данным полиции на 8 декабря текущего года, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 573 779.

По данным ЦИК, на 1500 избирательных участках установлены видеокамеры, которые позволят следить за ходом голосования и последующим подсчетом голосов в режиме реального времени.



За выборами будут следить более 17 тысяч местных наблюдателей из 22 общественных организаций, а также зарубежные наблюдатели, представляющие восемь общественных организаций - Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ), Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Содружество независимых государств (СНГ), Межпарламентскую Ассамблею СНГ (МПА СНГ), Парламентскую Ассамблею ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Европейский парламент, "Содействие инициативам свободы и демократии" (SILBA) и "Европейская сеть организаций по наблюдение за выборами" (ENEMO).

В течение всего периода голосования ЦИК, Генпрокуратура, Полиция, и офис Омбудсмена будут периодически представлять текущую информацию о возможных нарушениях, поступающих жалобах и заявлениях, публикациях в СМИ и проводимых на их основании расследованиях.На выборах зарегистрированы около 70-ти местных и 32 зарубежных СМИ.На сайте ЦИК размещена ссылка на «Прямая трансляция с избирательных участков» , по которой можно в он-лайн режиме наблюдать за ходом выборов на 1500 избирательных участках.