Журналистка РИА Новости пострадала во время акции протеста в Париже

Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова пострадала от слезоточивого газа на акции протеста в Париже. Об этом сообщает Арменпресс, со ссылкой на Риа Новости.

"Я работала в непосредственной близости от кордона, когда в ответ на хулиганства полиция распылила газ. У меня есть средства защиты — маска, шлем и капли в глаза. Чувствую себя нормально, как может чувствовать себя человек после газа", — рассказала она.

Сегодня в Париже проходит очередная массовая акция "желтых жилетов". Как и предыдущие, она не обошлась без беспорядков. Протестующие срывают дорожные знаки, разбирают брусчатку и провоцируют полицейских, кидая в них камни и выкрикивая оскорбления. В ответ сотрудники правопорядка распыляют все новые порции слезоточивого газа.

По последним данным, почти 550 человек уже задержали, 272 из них отправили под стражу.

Протесты так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые акции сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов и банков.