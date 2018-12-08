Врачи Университетской клиники на 10 дней будут командированы в Арцах

В результате сотрудничества Ереванского государственного медицинского университета и Минобороны РА, ведущие специалисты Университетской клиники – Армен Заргарян и Давид Гамбарян на 10 дней будут командированы в Арцах и будут работать в джабраильском госпитале.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил ректор ЕГМУ Армен Мурадян.

По его словам, врачей будут сопровождать ординаторы клиники.

«В джабраильском госпитале будут обследованы 43 солдата. По возможности, на месте будет предпринято хирургическое вмешательство. Подобные командировки станут регулярными. Здоровья армянским солдатам и мира нашей стране!» - написал Армен Мурадян.