Полиция РА напоминает о строгом наказании за избирательные преступления

В сентябре Национальное собрание приняло изменения в Уголовном кодексе. В итоге ужесточены меры наказания за избирательные преступления, а полиция получила новые возможности для их выявления.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ, в частности, предусмотрены следующие наказания:

за получение или даже требование избирательной взятки —500.000-700.000драмов или лишение свободы сроком на 1-3 года

за дачу или даже предложение избирательной взятки — 2.500.000-3.000.000драмов или лишение свободы сроком на 2-6 лет

за голосование более одного раза вместо другого лица — лишение свободы сроком на 2-6 лет

за фальсификацию результатов голосования (в том числе и голосов за рейтинговых кандидатов) — лишение свободы сроком на 3-8 лет.

Более того, полиция имеет право использовать все законные оперативно-розыскные методы (например, прослушка телефонов, внешнее наблюдение) для выявления этих преступлений.