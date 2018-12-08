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Полиция РА напоминает о строгом наказании за избирательные преступления


В  сентябре  Национальное  собрание  приняло изменения  в  Уголовном кодексе. В итоге  ужесточены меры  наказания за избирательные преступления, а  полиция  получила новые  возможности для  их выявления.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ, в  частности, предусмотрены  следующие  наказания:

  • за получение или даже требование избирательной  взятки  —500.000-700.000драмов или лишение свободы  сроком на 1-3 года
  • за дачу или даже предложение избирательной  взятки  — 2.500.000-3.000.000драмов или лишение свободы  сроком на 2-6 лет
  • за голосование более одного раза вместо другого лица —  лишение свободы  сроком на 2-6 лет
  • за фальсификацию результатов голосования (в том числе и  голосов за рейтинговых кандидатов) — лишение свободы  сроком на 3-8 лет.

Более того, полиция  имеет право использовать все  законные оперативно-розыскные методы (например, прослушка телефонов, внешнее наблюдение) для  выявления  этих преступлений.

 




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