Полиция РА напоминает о строгом наказании за избирательные преступления
13:20, 8 Декабрь, 2018
В сентябре Национальное собрание приняло изменения в Уголовном кодексе. В итоге ужесточены меры наказания за избирательные преступления, а полиция получила новые возможности для их выявления.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ, в частности, предусмотрены следующие наказания:
- за получение или даже требование избирательной взятки —500.000-700.000драмов или лишение свободы сроком на 1-3 года
- за дачу или даже предложение избирательной взятки — 2.500.000-3.000.000драмов или лишение свободы сроком на 2-6 лет
- за голосование более одного раза вместо другого лица — лишение свободы сроком на 2-6 лет
- за фальсификацию результатов голосования (в том числе и голосов за рейтинговых кандидатов) — лишение свободы сроком на 3-8 лет.
Более того, полиция имеет право использовать все законные оперативно-розыскные методы (например, прослушка телефонов, внешнее наблюдение) для выявления этих преступлений.