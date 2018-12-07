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ЮНЕСКО присвоил Гегарду статус усиленной защиты


В Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялось 13-е заседание Комитета второго протокола при Конвенции ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта 1954 года. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Армении, члены комитета единогласно приняли решение о присвоении монастырю Гегард и верхней долине реки Азат (Monastery of Geghard and the Upper Azat Valley) статуса усиленной защиты (Enhanced protection).




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