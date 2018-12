ЮНЕСКО присвоил Гегарду статус усиленной защиты

В Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялось 13-е заседание Комитета второго протокола при Конвенции ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта 1954 года. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Армении, члены комитета единогласно приняли решение о присвоении монастырю Гегард и верхней долине реки Азат (Monastery of Geghard and the Upper Azat Valley) статуса усиленной защиты (Enhanced protection).