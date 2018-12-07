И.о. главы МИД Армении встретился со спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа

Находящийся с рабочим визитом в Милане и.о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян встретился со спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Армении, стороны отметили важность проведения подобных совещаний для обсуждения региональных вопросов в рамках мандата Специального представителя ЕС.

Коснувшись процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Зограб Мнацаканян отметил, что статус и безопасность Арцаха являются приоритетами для Армении и подчеркнул важность решающего голоса Арцаха в этом процессе.

Говоря о формировании атмосферы мира, и.о. министра иностранных дел подчеркнул необходимость принятия мер по укреплению доверия и сокращению риторики. Зограб Мнацаканян отметил, что армянская сторона призывает своих международных партнеров воздерживаться от любых действий, которые могут способствовать гонке вооружений и нестабильности в регионе.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел также добавил, что усилия перенести процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта из формата Минской группы ОБСЕ на другие платформы и искать другие формулировки, выходящие за рамки согласованных форматов, не способствуют мирным усилиям по решению проблемы.