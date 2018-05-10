Предстоящие на 8 декабря мероприятия
17:55, Декабрь 07, 2018
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 19:52 Роберт Кочарян обратится в Европейский суд по правам человека
- 19:50 ЮНЕСКО присвоил Гегарду статус усиленной защиты
- 19:32 Полиция Армении ответила на распространенную агентством news.am информацию
- 19:26 Штат Канзас объявил 7 декабря Днем землетрясения Спитака
- 19:00 Роберт Кочарян решил лично явиться в УИУ «Ереван-Кентрон» СНБ Армении
- 18:44 В установленные сроки прокуратура Армении представит ходатайство об экстрадиции Нарека Саргсяна
- 18:31 И.о. главы МИД Армении встретился со спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа
- 18:16 Генеральные секретари парламентов стран Восточного партнерства отдали дань уважения в мемориале Цицернакаберда
- 17:55 Предстоящие на 8 декабря мероприятия
- 17:54 И.о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян встретился с генеральным секретарем ОБСЕ
- 17:51 В Ереване подписан Меморандум о создании совместного исследовательского центра парламентов стран Восточного партнерства
- 17:45 ООН: к концу года число пользователей интернета впервые превысит половину населения Земли
- 17:40 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-12-18
- 17:38 Азиатские индексы - 07-12-18
- 17:24 В Праге обнаружен племянник Сержа Саргсяна
- 17:23 Мэр Парижа накануне субботней акции призвала протестующих к сдержанности
- 17:20 ССС еще не получала решения суда об аресте Роберта Кочаряна
- 17:01 Переговоры внутри ОПЕК зашли в тупик из-за отказа Ирана сокращать добычу
- 16:59 Президент Беларуси ждет приглашения в Армению — ГагикЦарукян
- 16:52 Никол Пашинян потребовал у президента Беларуси объяснений относительно содержания закрытого заседания ОДКБ
- 16:38 В Санкт-Петербурге состоялся разговор Никола Пашиняна с Ильхамом Алиевым
- 16:35 В Таиланде туристам запретили использовать пластиковые пакеты
- 16:29 Меркель выступила с последней речью в качестве главы ХДС
- 16:22 Роберт Кочарян будет арестован — Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции
- 16:18 Девятилетний мальчик встретил Елизавету II и так впечатлился, что уполз за дверь
- 15:55 Manchester United нашелзаменуМоуриньо
- 15:46 В Париже проходит масштабная акция протеста лицеистов
- 15:37 Евросоюз решил собрать 20 млрд евро на развитие искусственного интеллекта
- 15:27 Перевал Варденяц закрыт для тяжелых грузовиков и большегрузов с прицепом
- 15:00 В ходе строительства магистрали Север-Юг совершено хищение на 1,8 млн долларов — СК предъявил обвинение
- 14:52 Ученые создали самообучающийся ИИ, способный играть во все игры
- 14:47 Меркель открыла съезд ХДС в Гамбурге под продолжительную овацию делегатов
- 14:41 Минобороны и Федерация практической стрельбы организуют всеармянский снайперский турнир
- 14:33 Происходящие в Армении процессы служат и должны служить восстановлению надежды и оптимизма людей: Никол Пашинян
- 14:31 Маск отложил открытие транспортного туннеля под Лос-Анджелесом
15:42, 01.12.2018
Просмотрели 1734 раз Гаагская церковь ведет 800-часовой беспрерывный молебен — с целью недопущения депортации армянской семьи
17:45, 30.11.2018
Просмотрели 1727 раз Правительство Никола Пашиняна в течение последних нескольких месяцев всегда внимательно относилось к Арцаху: Араик Арутюнян
18:21, 30.11.2018
Просмотрели 1530 раз Президент Республики Арцах принял заместителя министра иностранных дел Республики Армения Шаварша Кочаряна
12:18, 01.12.2018
Просмотрели 1281 раз Бокс могут изъять из программы Олимпийских игр в Токио
11:54, 01.12.2018
Просмотрели 1259 раз Буш-старший обладал высокими лидерскими качествами и вдохновлял не одно поколение американцев — Трамп