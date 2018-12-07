В Ереване подписан Меморандум о создании совместного исследовательского центра парламентов стран Восточного партнерства

В Национальном Собрании Армении 7 декабря продолжена вторая встреча генеральных секретарей парламентов стран Восточного партнерства.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, в начале встречи, по предложению генерального секретаря парламента Грузии Г.Миканадзе, присутствующие минутой молчания почтили память жертв катастрофического землетрясения 1988 года.

В рамках состоявшейся в Ереване встречи генеральные секретари парламентов Армении, Грузии, Молдовы и Украины подписали Меморандум о создании совместного исследовательского центра парламентов стран Восточного партнерства.

По повестке встречи обстоятельно выступили генеральные секретари парламентов Грузии, Молдовы и Украины соответственно Г.Миканадзе, А.Попеску и П.Боднар.

Руководитель-генеральный секретарь Аппарата НС РА А.Сагателян, обобщая вторую встречу генеральных секретарей парламентов стран Восточного партнерства, поблагодарил присутствующих за участие и продуктивную работу.

А.Сагателян подчеркнул важность подписания меморандума, отметив, что структура даст возможность быстро и эффективно организовать обмен информацией и представить заинтересованным сторонам опыт и навыки по управлению аппаратами и надлежащему обслуживанию депутатов.

По А.Сагателяну, для координации работ исследовательского центра и обеспечения постоянной связи с коллегами будут отдельные представительства в парламенте каждой из подписывающих сторон, а также будет сформирована соответствующая техническая база, которая создаст наиболее эффективные условия для оказания партнерам методической помощи.

Руководитель-генеральный секретарь Аппарата НС РА проинформировал, что следующая встреча генеральных секретарей парламентов стран Восточного партнерства состоится в мае 2019 г., в городе Львове (Украина).