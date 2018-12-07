Азиатские индексы - 07-12-18

ТОКИО, 7 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.82% и составил 21678.68 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.61% и составил 1620.45 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.03% и составил 2605.89 пункта, а HANG SENG снизился на 0.35% и составил 26063.76 пункта.