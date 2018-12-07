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Manchester United нашелзаменуМоуриньо


Английский  клуб ManchesterUnitedнашелзаменуЖозеМоуриньо.

Как  передает Арменпресс, об этом пишет TheSun.

Заменой  Моуриньо прочат главного тренера TottenhamМаурисиоПочетино. За этого специалиста  ManchesterUnited готов  заплатить 40 млн фунтов.

 «Красные  дьяволы» могут отказаться от услуг Моуриньо, если в будущем году  он не  выведет ManchesterUnited в командный  этап  Лиги чемпионов.

У ManchesterUnited сейчас 23 очка, он занимает 8 место в рейтинговой  таблице АПЛ.




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