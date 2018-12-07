Зограб Мнацаканян и министр ИД Чехии обменялись мыслями о сотрудничестве Армении и ЕС

В рамках рабочего визита в Милан и.о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян провел встречу с главой МИД Чехии Томашем Петржичеком.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, стороны обменялись мнениями по поводу повестки двусторонних отношений, подчеркнули обоюдную готовность к их углублению. В качестве основного направления практического взаимодействия Зограб Мнацаканян указал сферу ИТ. И.о. министра представил чешскому коллеге последние политические процессы в Армении.

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве Армении и ЕС. В этом контексте Зограб Мнацаканян подчеркнул, что 10-летний юбилей Восточного партнерства является хорошим поводом для оценки достижений и определения дальнейшего направления работы.

Зограб Мнацаканян представил позицию и подходы Армении к урегулированию нагорно-карабахского конфликта и подчеркнул, что для Армении приоритет статус Арцаха и его безопасность, а для продвижения процесса необходима атмосфера безопасности, в первую очередь неукоснительное выполнение достигнутых ранее договоренностей, прекращение нарушений режима перемирия и отказ от милитаристской риторики.