Трамп назначит Хизер Нойерт постпредом США в ООН

Президент США Дональд Трамп заявит в пятницу о своем решении назначить пресс-секретаря госдепа США Хизер Нойерт постоянным представителем страны в ООН вместо Никки Хейли. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Fox News.

"Трамп сделает заявление в пятницу утром в своем твиттере", - говорится в сообщении.

Ранее о возможном назначении Нойерт на эту должность сообщали и другие американские СМИ.

В октябре Хейли объявила, что в конце года покинет пост постоянного представителя США при ООН. Трамп пообещал в ближайшие недели определиться с преемником Хейли.

Хизер Нойерт стала пресс-секретарем госдепа в апреле 2017 года. Она работала при двух госсекретарях: Рексе Тиллерсоне и сменившем его Майке Помпео. Прежде Нойерт была журналистом телеканала Fox News.