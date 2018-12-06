У ЕАЭС может появиться собственная платежная система

Евразийская экономическая комиссия прорабатывает идею создания платежной системы для Евразийского экономического союза. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян рассказал журналистам по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"Формирование платежной системы и осуществление взаимных платежей - одна из инициатив, которая обсуждается сегодня комиссией", - сказал он.

По словам Саркисяна, Центробанки стран-участниц союза разрабатывают концепцию формирования общего финансового рынка. К этой теме ЕЭК вернется после завершения работы ЦБ, добавил Саркисян.