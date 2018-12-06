Находящийся с рабочим визитом в Милане исполняющий обязанности министра иностранных дел Зограб Мнацаканян встретился с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с двусторонними отношениями, а также обменялись мнениями по повестке дня 25-го заседания Совета министров ОБСЕ, деятельности Организации и ее рамок.

Главы МИД Армении и Австрии подтвердили свою готовность предпринять практические шаги по расширению взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнув важность контактов на высоком уровне и взаимных визитов. Зограб Мнацаканян отметил, что армянская сторона высоко ценит постоянную поддержку австрийским правительством повестки развития Армении.

По просьбе собеседника исполняющий обязанности министра Мнацаканян коснулся недавних внутриполитических событий в Армении и проводимых правительством Армении реформ. Стороны подчеркнули, что проведение справедливых и честных выборов является одним из приоритетов правительства Армении.

Говоря о текущих инициативах Армении в продвижении повестки предотвращения геноцида и преступлений против человечности, и.о. министр иностранных дел Армении представил подробности о предстоящем 9 декабря в Ереване Третьем глобальном форуме против преступления геноцида.

В повестке встречи были также вопросы, касающиеся отношений Армения-Европейский союз и укрепления сотрудничества в рамках Восточного партнерства.