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На заседании Высшего экономического совета ЕАЭС обсудят вопрос о пересмотре цены поставляемого в Армению газа


В повестку  заседания Высшего экономического совета  ЕАЭС включен вопрос о пересмотре цены  поставляемого в  Армению газа.

Как  передает Арменпресс, об этом 6 декабря  в  беседе с журналистами в правительстве  РА  сказал и.о. министра энергетики и природных ресурсов  РА  Гарегин Баграмян.

«Информация о содержании  переговоров уже  представлена, и вопрос включен в  повестку», - сказал Баграмян.

И.о. министра отметил, что есть проблемы внутреннего ценообразования в Армении, и существует необходимость пересмотра  этих   механизмов.

5 декабря  и.о. премьер-министра РА  Никол Пашинян заявил, что возможно, на предстоящем 6 декабря заседания Высшего экономического совета  ЕАЭС обсудит с президентом России и вопрос снижения  цены  поставляемого в  Армению газа.




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