На заседании Высшего экономического совета ЕАЭС обсудят вопрос о пересмотре цены поставляемого в Армению газа

В повестку заседания Высшего экономического совета ЕАЭС включен вопрос о пересмотре цены поставляемого в Армению газа.

Как передает Арменпресс, об этом 6 декабря в беседе с журналистами в правительстве РА сказал и.о. министра энергетики и природных ресурсов РА Гарегин Баграмян.

«Информация о содержании переговоров уже представлена, и вопрос включен в повестку», - сказал Баграмян.

И.о. министра отметил, что есть проблемы внутреннего ценообразования в Армении, и существует необходимость пересмотра этих механизмов.

5 декабря и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян заявил, что возможно, на предстоящем 6 декабря заседания Высшего экономического совета ЕАЭС обсудит с президентом России и вопрос снижения цены поставляемого в Армению газа.