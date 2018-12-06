Во время стрельбы на свадьбе в Иране погибли четыре человека

Четыре человека погибли, 16 пострадали во время стрельбы на свадьбе в провинции Керманшах на западе Ирана, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на местные правоохранительные органы.

"В результате этого происшествия, к сожалению, погибли четыре человека, 16 пострадали", - приводит агентство слова главы сил правопорядка провинции Манучехра Аманэллахи,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, стрельбу, произошедшую в небольшом городке Чаман в среду вечером, устроил один из гостей свадьбы, который достал автомат "Калашникова" и открыл огонь после стычки с другими гостям.

После стрельбы 20 человек были доставлены в больницу, где четверо пострадавших позже скончались. Три человека, кроме стрелка, были задержаны сотрудниками полиции в связи с произошедшим.