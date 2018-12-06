В Алеппо после войны восстановили около 130 школ
Власти Алеппо восстановили 130 школ в освобожденных районах сирийского города и 340 образовательных учреждений в восточной части провинции, сообщил журналистам представитель местных властей.
"Восстановлено и открыто 130 школ в освобожденных районах города и 340 школ в восточной части провинции. Всего в провинции Алеппо сейчас работают 1349 школ", — сказал собеседник,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Часть зданий общеобразовательных учреждений во время войны были разрушены практически до основания.
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