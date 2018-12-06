Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедьяров договорились продолжить встречи

В Милане при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шоффера (США) прошла встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедьярова. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

«Третья по счету встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана была также направлена на более близкое ознакомление с позициями сторон. Состоялся полезный обмен мнениями»,- сказано в сообщении МИД Армении.

До встречи состоялась встреча Зограба Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шоффером (США), а также с личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.