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Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедьяров договорились продолжить встречи


В Милане при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шоффера (США) прошла встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедьярова. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

 «Третья по счету встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана была также направлена на более близкое ознакомление с позициями сторон. Состоялся полезный обмен мнениями»,- сказано в сообщении МИД Армении.

До встречи состоялась встреча Зограба Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шоффером (США), а также с  личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.


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