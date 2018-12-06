Бороться можно с любой командой: Армен Гюлбудагянц

Главный тренер сборной Армении Армен Гюлбудагянц проанализировал жеребьевку отборочного турнира Евро-2020. Соперниками сборной Армении по группе J станут команды Италии, Боснии и Герцеговины, Финляндии, Греции и Лихтенштейна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ФФА.

«Италия – явный фаворит группы. Несмотря на последние неудачные выступления итальянцев, они продолжают оставаться командой топ-уровня. В любом случае, это не самый грозный соперник из первой корзины. Жребий мог свести нас с Францией, Бельгией или Испанией. Во всяком случае, бороться можно и нужно с любой командой.

Сборная Боснии и Герцеговины очень быстро прогрессирует в течение последних лет, в составе команды выступают также игроки из европейских топ-клубов. Победившие в дивизионе B Лиги наций боснийцы играют в быстрый и агрессивный футбол.

В сборной Финляндии нет ярких индивидуальностей, но эта сборная сильна своей командной игрой. В их составе очень много высокорослых игроков, которые опасны во время стандартов. Наше преимущество будет в комбинационной игре.

В игре сборной Греции в последние годы наблюдается спад, однако Греция, наряду с Румынией, была одной из сильнейших возможных команд из 4-й корзины.

С Лихтенштейном мы сыграли в Лиге наций. Должны не повторить ошибок и добиться успеха в играх с этим соперником.

В целом, группа и расписание матчей нас устраивают. Нас ожидает интересная борьба»,- отметил Армен Гюлбудагянц.