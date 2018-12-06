Известный испанский тренер Хинес Мелендес провел семинар в Ереване
5-го декабря в аванской футбольной академии известный испанский специалист, тренер Хинес Мелендес провел семинар для 40 армянских тренеров. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ФФА.
В ходе семинара экс-наставник юношеских сборных Испании, под руководством которого команды до 17-и и 19-и лет 6 раз выиграли чемпионат Европы, а также бывший технический директор федерации футбола Испании провел тактический анализ предыдущих трех чемпионатов мира, обсудив также тенденции развития современного футбола.Мелендес проведет еще один семинар в Ереване, который состоится 7-го декабря.
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