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Президент Армении в Гюмри воздал дань уважения памяти жертв землетрясения


В канун 30-летней годовщины разрушительного землетрясения 1988 года Президент Республики Армен Саркисян и госпожа Нунэ Саркисян в Гюмри воздали дань уважения памяти жертв землетрясения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента Армении, они возложили цветы к мемориалу и минутой молчания почтили память невинных жертв.


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