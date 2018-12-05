Президент Армении в Гюмри воздал дань уважения памяти жертв землетрясения

В канун 30-летней годовщины разрушительного землетрясения 1988 года Президент Республики Армен Саркисян и госпожа Нунэ Саркисян в Гюмри воздали дань уважения памяти жертв землетрясения.

Как сообщили

Арменпресс

в пресс-службе президента Армении, они возложили цветы к мемориалу и минутой молчания почтили память невинных жертв.