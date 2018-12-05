СМИ: Facebook разрешит создание приложений, дублирующих имеющиеся в соцсети сервисы

Администрация Facebook позволит сторонним компаниям создавать на базе соцсети приложения, которые составят конкуренцию уже существующим в ней сервисам и функциям. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил во вторник отраслевой портал TechCrunch.

Как разъясняет портал, в прошлом администрация соцсети не раз вводила ограничения в отношении приложений сторонних разработчиков, которые в значительной степени походили на уже имеющиеся в Facebook продукты.

Как отмечает издание, отмена указанного запрета "существенно снизит риски", связанные с разработкой приложений на базе Facebook. Кроме того, это представит соцсеть в более выгодном свете в глазах регулирующих органов. "Любой, кто обвиняет Facebook в злоупотреблении своим доминирующим положением, лишится одного из аргументов", - констатируется в материале.