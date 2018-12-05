Китайская компания выразила готовность построить в Армении завод по производству энергии из мусора

Программы по управлению отходами включены в приоритеты правительства Армении. Как передает «Арменпресс», об этом заявил на семинаре по управлению отходами главный советник премьер-министра Армении Арсен Гаспарян. В Американском Университете Армении проходит семинар на тему “Политика и стратегия управления отходами в Армении”.

По его словам, 4-го октября решением премьер-министра Армении была создана межведомственная рабочая группа по управлению твердыми отходами, которая провела работу в законодательном поле, проверила договор и работу компании «Санитек», и на основе накопленных материалов было решено разработать комплексное решение указанной проблемы.

По его словам, прежде всего, надо заручиться особым исследованием о количестве и морфологии твердых отходов. По этом у вопросу правительство Армении получило заявки от ряда зарубежных компаний. В ближайшие дни комиссия выберет ту компанию, которая будет вести изыскания.

Кроме того, обсуждаются варианты предложений о внедрении в Армении современных предприятий по переработке отходов, со стороны ряда зарубежных компаний. В частности, государственная китайская компания «China National Electric Engineering» выразила готовность построить в Армении завод по производству энергии из мусора.