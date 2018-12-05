Поставка вооруженным силам Азербайджана берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал-Э" сорвалась из-за позиции Минобороны РФ. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду газета "Коммерсантъ".

По ее информации, российские военные посчитали, что даже экспортная модификация ракеты этого комплекса может представлять потенциальную угрозу кораблям Каспийской флотилии РФ, которые находятся в российских территориальных водах.

Газета со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что Азербайджан и Россия парафировали контракт, подразумевающий подписание небольшой партии БРК и нескольких десятков ракет 3М24 (экспортная версия Х-35Э), однако до подписания соглашения дело так и не дошло.

Издание отмечает, что тема поставок "Бала" вооруженным силам Азербайджана сейчас не обсуждается, поскольку есть "весьма деликатный геополитический нюанс": последние годы головку самонаведения ракеты типа Х-35 модернизировали для поражения не только морских, но и наземных целей. "Нам не очень бы хотелось, чтобы данное оружие было применено в нагорно-карабахском конфликте", - сказал один из источников газеты.