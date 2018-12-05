Прежнему стилю работы – конец: замминистра уверяет, что пособий окольными путями выдаваться не будет

Министертво труда и соцзащиты Армении усиливает контроль над выдачей пособий. Предпринимаются шаги по пресечению возможностей получать пособия окольными путями. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал замминистра труда и соцзащиты Армении Арсен Манукян, по его словам, в текущем году было возбуждено несколько уголовных дел по таким вопросам, в частности, случаи необоснованной выдачи пособий были обнаружены в Гаваре, Степанаване. Однако сейчас прежнему стилю работы наступил конец, если и в системе остались люди, которые практиковали этот стиль, то убрать их из системы – вопрос времени.

В Армении пособие получают 400 тысяч граждан, или 100 тысяч семей. По словам Манукяна, ежегодно из бюджета на соцобеспечение нуждающихся выделяется около 40 млрд драмов.

По его словам, в этом году Министертво труда и соцзащиты Армении обратилось в кредитное бюро АКРА с тем, чтобы раздобыть информацию о кредитных историях граждан, получающих пособия.

По размерам взятых кредитов и выплачиваемых процентов Министертво труда и соцзащиты Армении сориентируется, нуждаются ли подобные граждане в получении пособия.

Кроме того, пособия получают 11 тысяч граждан работоспособного возраста, причем, не всегда ясна причина их безработицы, и их надо будет вернуть на рынок труда.

Во всех этих процессах Манукян обозначил важность персоны соцработника, по его словам, не все из них имеют соответствующее образование, и надо создать для них условия, чтобы соцработники смогли раскрыть весь свой потенциал.

Анна Гзирян