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В Новой Каледонии после землетрясения объявили угрозу цунами


Угроза возникновения цунами объявлена после землетрясения у берегов Новой Каледонии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Тихоокеанский центр предупреждения цунами.

По данным центра, цунами возможно у островов Луайоте, которые территориально относятся к Новой Каледонии.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов заморской территории Франции Новой Каледонии. Толчки были зафиксированы в 04.18 по времени UTC (07.18 мск). Эпицентр располагался в 153 километрах к юго-востоку от города Тадин, очаг залегал на глубине 10 километров.




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