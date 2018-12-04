Время в Ереване: 11:07:36,   4 Декабрь

Букингемский дворец украсили к Рождеству


Букингемский дворец отчитался о подготовке к рождественским праздникам; соответствущее видео размещено в официальном твиттере королевской семьи, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В резиденцию доставили сразу несколько больших и пышных елей, которые установили в Мраморном холле дворца, а также в других залах. На елях горят праздничные огни, среди украшений - золотистые игрушки в виде карет, корон и другой подобной символики. Во дворце также украшены своды и лестничные проемы.

В Великобритании, как и в большинстве европейских стран, Рождество традиционно отмечают в ночь на 25 декабря.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации