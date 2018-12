Բուքինգհեմյան պալատը զարդարել են Սուրբ Ծնունդի առթիվ

ԵՐԵՎԱՆ, 4 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Բուքինգհեմյան պալատը հաշվետվություն է ներկայացրել Ծննդյան տոներին նախապատրաստվելու մասին. համապատասխան տեսագրությունը զետեղված Է թագավորական ընտանիքի պաշտոնական թվիթերում, տեղեկացնում է «Արմենպրես»-ը:

Նստավայր են բերել միանգամից մի քանի մեծ ու փարթամ եղեւնիներ, որոնք կանգնեցրել են պալատի Մարմարե սրահում, ինչպես նաեւ այլ սրահներում: Եղեւնիների վրա վառվում են տոնական լույսերը, զարդերի թվում են ոսկեգույն խաղալիքներ կառքերի, թագերի եւ նման այլ խորհրդանիշների տեսքով:

Պալատում նաեւ զարդարված են կամարներն ու սանդախորշերը: Մեծ Բրիտանիայում, ինչպես եւ Եվրոպայի երկրների մեծ մասում, Սուրբ Ծնունդն ավանդաբար նշում են դեկտեմբերի լույս 25-ի գիշերը, հաղորդել Է «Ինտերֆաքս»-ը:

The Christmas Trees have arrived at Buckingham Palace!

Watch as the Marble Hall transforms for the festive season. #Christmas #BuckinghamPalace pic.twitter.com/bsdFvWbacN