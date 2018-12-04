Во Франции более 160 заправок закрыты из-за нехватки топлива

Более 160 заправочных станций закрыты из-за отсутствия поставок топлива в результате акций протеста движения "желтых жилетов". Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили во вторник во Французском союзе нефтепромышленников.

"Согласно последним данным, закрыты 162 АЗС, еще 268 станций работают с перебоями", - указали в профессиональном объединении. Особенно острая ситуация сложилась на западе страны, в регионе Бретань, и юго-востоке Франции, отметили в союзе.

Нехватка топлива на АЗС возникла из-за акций протеста "желтых жилетов", выставивших пикеты на подъезды к нефтяным складам. На юге страны из-за дефицита топлива на бензоколонках возникли многокилометровые пробки на границе Франции с Испанией.

По словам префекта Финистера (регион Бретань) Паскаля Леларжа, "в департаменте введены ограничения на покупку топлива".